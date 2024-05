Com menos um, Botafogo não encontra força para buscar a liderança da chave

Não deu! O Botafogo, com um a menos desde o início da segunda etapa, vai mesmo para as oitavas de final da Copa Libertadores como o segundo colocado do Grupo D. Afinal, com a necessidade de vencer, ficou no empate com o Junior (COL) por 0 a 0, nesta terça-feira (28), no Metropolitano, em Barranquilla.

Junior e Botafogo fecham a conta com dez pontos. Os cafeteiros levam vantagem no saldo de gols e definem a vaga para as quartas de final em casa. Já o Glorioso inicia a série no Rio de Janeiro. As equipes conhecerão seus adversários por meio do sorteio da Conmebol.

Botafogo joga melhor

Mesmo com um time misto, o Botafogo não deixou de buscar o gol adversário. Assim, criou as melhores oportunidades do primeiro tempo, seja pelo alto ou com a pelota de pé em pé. Romero, por exemplo, tirou da marcação e colocou no cantinho. A bola passou raspando. Em outra jogada perigosa, Hernández achou, de calcanhar Tchê Tchê. O volante bateu rasteiro. Com muito perigo. O Junior não conseguiu se encontrar em campo. Parecia ir a campo pelo empate que o favorecia.