Colombianos acreditam em vitória no Maracanã: ‘Seria algo histórico para o Millonarios’

Torcedores do time de Bogotá, da Colômbia, estão otimistas por um bom resultado diante do Flamengo

Faltando cerca de quatro horas e meia para o jogo no Maracanã, nesta terça-feira (28), contra o Flamengo, torcedores do Millonarios, com camisas personalizadas, já estão nos arredores do estádio. Apesar de o time colombiano não ter mais chances de avançar de fase na Libertadores, os colombianos estão animados para o confronto diante de uma das equipes mais fortes do continente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sebastian, de 35 anos, que saiu da Colômbia para assistir a partida contra o Flamengo, mostrou otimismo, mas com respeito.