Chelsea fecha com o técnico italiano Enzo Maresca

Leicester City's Italian head coach Enzo Maresca gestures on the touchline during the English FA Cup Quarter Final football match between Chelsea and Leicester City at Stamford Bridge in London on March 17, 2024.

O Chelsea foi rápido no mercado e já fechou com um técnico para substituir Maurício Pochettino, que foi demitido na última semana. Isso porque o clube inglês anunciou que fechou com o italiano Enzo Maresca, ex-Leicester. A negociação teve um rápido desfecho positivo, já que o interesse surgiu na última segunda-feira (27). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Inicialmente, o jornalista italiano Fabrizio Romano e a emissora inglesa “Sky Sports” informaram que os Blues ofereceram dois modelos de contrato a Maresca: dois anos, com opção de renovação por mais um, e um vínculo por três temporadas. Contudo, segundo o profissional especialista no mercado de transferências europeu, após nova negociação, as partes chegaram a um acordo por um contrato de cinco anos. Com a possibilidade de renovação por mais uma temporada.

O movimento do clube azul de Londres foi considerado ousado. Como compensação ao Leicester, o Chelsea deve pagar algo próximo aos 10 milhões de libras (R$ 66 milhões). Carreira do novo técnico do Chelsea Maresca era auxiliar de Guardiola e trabalhou como técnico do sub-23 do City em 2021/22. Em seguida, comandou o Parma. No entanto, ficou apenas 14 jogos e acabou demitido. O técnico italiano estava na comissão técnica dos Citizens que levantou a tríplice coroa na temporada passada, com os títulos da Premier League, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões. Assim, deixou o clube e assinou com o Leicester na temporada passada para a disputa da Segunda Divisão. Em 53 partidas à frente dos Foxes, foram 36 vitórias, quatro empates e 13 derrotas. Terminou a Championship como campeão, somando 97 pontos.