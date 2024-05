Campeão com a França em 98 relata que familiares foram mortos em protestos

A partir de meados de maio, os protestos eclodiram quando a Assembleia Nacional francesa iniciou discussões sobre a reforma do censo eleitoral. Atualmente, somente os eleitores registrados em 1998 e seus descendentes são autorizados a votar nas eleições regionais.

Após distúrbios decorrentes de protestos contra uma reforma do censo eleitoral na Nova Caledônia, território francês no Pacífico Sul, o governo da França decretou estado de emergência. Isso porque os confrontos deixaram um saldo de mortos e centenas de feridos. Christian Karembeu, ex-jogador da seleção francesa, teve familiares durante essa crise política.

Os separatistas temem que a reforma resulte na diminuição da representação proporcional do povo Kanak, os habitantes nativos, nos órgãos governamentais locais. Aliás, essa preocupação desencadeou uma série de confrontos armados.

O ex-jogador, que nasceu no arquipélago, afirmou que demorou a falar sobre o assunto porque estava vivendo dias de luto.

Além disso, a ilha foi alvo de ataques, incluindo incêndios criminosos, saques e confrontos com as forças policiais. Em resposta, as autoridades locais impuseram um toque de recolher obrigatório, proibiram reuniões públicas e fecharam escolas. Apesar dessas medidas, os distúrbios persistiram.

Christian Karembeu foi um jogador importante na conquista do primeiro título mundial da França na Copa do Mundo de 1998, ao lado de Zidane. Além disso, ele representou a seleção nacional, ele teve passagens por clubes como Nantes, Sampdoria, Real Madrid e Olympiacos, entre outros.

