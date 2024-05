BH se recupera de lesão no Flamengo e é relacionado para jogo da Libertadores

Após ser desfalque em três partidas consecutivas, Bruno Henrique fica como opção no banco de reservas diante do Millonarios, no Maracanã

Tite conta com um retorno importante no jogo entre Flamengo e Millionarios, pela Libertadores. Afinal, Bruno Henrique está recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo. O atacante, dessa forma, está relacionado para partida e deve ficar como opção no banco de reservas. A informação é do “ge”.

Lesão de BH no Flamengo

O atacante se lesionou no jogo entre Palestino e Flamengo, dia 7 de maio, no Chile, pela Libertadores. O camisa 27, desse modo, se tornou desfalques nas partidas contra Corinthians, Bolívar e Amazonas, pelo Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, respectivamente.

Assim, Bruno Henrique iniciou um tratamento no Ninho do Urubu e se recuperou da lesão sofrida. O atacante tem participado normalmente dos treinos no Ninho do Urubu e pode ser um dos trunfos de Tite no segundo tempo. O camisa 27 vinha sendo muito utilizado pelo técnico antes da lesão.

Com Bruno Henrique relacionado, Flamengo e Millionarios se enfrentam nesta terça-feira (28/05), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta e última rodada do Grupo E da Libertadores. Com sete pontos conquistados, os jogadores rubro-negros precisam apenas de uma vitória para avançar às oitavas de final.