Avião com time espanhol sofre pane no ar: ‘Achei que íamos morrer’

Um clube espanhol enfrentou grave situação de emergência quando seu avião precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Sevilha devido a uma falha mecânica. Além disso, o caso gerou pânico entre os passageiros.

Aliás, a equipe estava em viagem para El Salvador quando o Boeing 767 apresentou problemas, mas a excursão acabou cancelada. Isso porque o clube alegou falta de segurança oferecida pela empresa Euro Atlantics, que já havia atrasado o voo sem explicação.

– A expedição teve que fazer um pouso de emergência há poucos minutos no aeroporto de Sevilha, após uma falha mecânica no avião com destino a El Salvador. Dadas as circunstâncias e a impossibilidade de encontrar uma solução por parte da companhia aérea, a viagem para El Salvador foi cancelada – postou o clube.