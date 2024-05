Artur Jorge explica time misto na Liberta: “Todos precisam jogar”

Após o empate em 0 a 0 com o Junior Barranquilla, na Colômbia, nesta terça-feira (28), o treinador Artur Jorge explicou a escolha por um time misto em plena última rodada da fase de grupos da Libertadores. O português argumentou que quis dar rodagem ao elenco, que disputa ainda a Copa do Brasil e o Brasileirão.

“Foi uma equipe que garante rendimento e a prova foi o que fizemos. É um sinal muito claro que todos têm que estar prontos para jogar, todos os jogadores fazem parte desse elenco, todos precisam de oportunidade. Não podemos nunca baixar a guarda. Fomos dominadores durante 70 minutos e depois, faça o contexto, condicionados porque queríamos ir atrás dessa vitória”, começou Artur Jorge.

O Botafogo já entrou em campo classificado para as oitavas de final, é verdade. No entanto, uma vitória daria ao Glorioso o primeiro lugar no grupo, além de uma classificação melhor entre os líderes gerais da Libertadores. Jorge minimizou a situação, preferindo valorizar a recuperação do Bota na competição. O Alvinegro começou com duas derrotas, mas terminou com três vitórias e um empate. Ele reforçou ainda que o Botafogo só não venceu por conta da expulsão de Hernández aos 16 do primeiro tempo.