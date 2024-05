Vini Jr analisa nova função tática com Ancelotti: ‘Não queria’

Grande destaque do Real Madrid e na briga pela Bola de Ouro, Vini Jr revelou durante o ‘Media Day’ no clube, na semana da final da Champions, que “não queria” a nova função tática promovida pelo técnico Carlo Ancelotti. No entanto, o brasileiro reconheceu a evolução dentro de campo e afirmou que o novo posicionamento melhorou seu rendimento.

“Ele me convenceu a mudar de posição, eu não queria. Ele me ensinou a jogar por dentro também. Em um ano, evoluí mais do que em todo o anterior”, disse o camisa 7.

A mudança feita por Carlo Ancelotti aconteceu no dia 9 de abril, na partida de ida contra o Manchester City nas quartas de final da Champions. A novidade, inclusive, surpreendeu o time comandado pelo técnico Pep Guardiola, com Rodrygo mais à esquerda e Vini Jr por dentro.