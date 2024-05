Suposta terceira camisa do Corinthians vaza na internet

Nesta segunda-feira (27), o site Footyheadlines divulgou o possível novo terceiro uniforme do Corinthians para a temporada 2024/2025. Com o intuito de manifestar contra o racismo, a nova camisa tem as cores preta e branca posicionado na vertical. Assim como o símbolo da Nike, a fornecedora do material esportivo.

A mudança é só mais uma novidade em relação a nova coleção do clube paulista. No uniforme 1, a cor branca é destaque, porém o degradê preto aparece nas mangas e parte inferior.