Semana do Palmeiras marca despedida de Endrick e possível retorno de Dudu

Camisa 7 se aproxima de retorno ao Verdão no mesmo período que joia palestrina se prepara para se transferir para o Real Madrid

Na quinta-feira, o Verdão recebe o San Lorenzo, da Argentina, às 19h, no Allianz Parque. O último jogo da fase de grupos pode garantir a liderança geral ao Palmeiras na Conmebol Libertadores, mas também será o adeus do camisa 9. Endrick ainda teria a chance de disputar uma partida antes de se apresentar à Seleção Brasileira. Contudo, no duelo contra o Criciúma, no dia 2 de junho, pelo Brasileirão, ele terá que cumprir suspensão.

O Palmeiras vai viver um misto de emoções nesta semana. Afinal, os torcedores palestrinos se preparam para ver a última partida da joia Endrick com a camisa alviverde. Em contrapartida, também estão próximos de ver o ídolo Dudu novamente em campo e defendendo o clube.

Após a disputa da Copa América, Endrick não vai voltar para o Brasil e viajará direto para a Espanha, onde será oficialmente o novo jogador do Real Madrid. Assim, o embate contra o San Lorenzo marca a última vez que o torcedor do Palmeiras vai ver uma das suas grandes joias vestindo a camisa alviverde.

Endrick vai embora do Palmeiras e Dudu volta

Por outro lado, Dudu está muito próximo de retornar ao Palmeiras. Na semana passada, ele disputou os três tempos do jogo-treino contra o São Caetano, que acabou com vitória do Verdão por 8 a 1. Aliás, o camisa 7 ainda marcou um gol na atividade.

Ainda que ele não esteja à disposição para o confronto com o San Lorenzo, estes próximos dias serão decisivos para colocá-lo apto a disputar uma posição no elenco de Abel Ferreira. Assim, Dudu aparece como mais uma boa opção para montar o sistema ofensivo do Palmeiras. Apesar de não ser da mesma posição de Endrick, é inegável que o camisa 7 dá um toque a mais de qualidade para a equipe.