Seleção Brasileira fará treino aberto nesta terça-feira (28)

Segunda atividade da Canarinho em Pernambuco contará com os torcedores, no Estádio José do Rego Maciel Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira, que se prepara para dois amistosos contra a Jamaica, fará um treino aberto nesta terça-feira (28). No Estádio José do Rego Maciel, em Arruda (PE), a atividade está marcada para as 17h (de Brasília). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para garantir o ingresso para o treino aberto, basta entrar no site Eleven Tickets. Cada torcedor poderá retirar até cinco entradas por CPF. No dia do treinamento, a entrada será pelo portão 3, a partir das 16h.