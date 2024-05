São Paulo negocia a renovação com o atacante Juan

Juan negocia com o Tricolor Paulista a sua renovação contratual e começa a receber sondagens do futebol europeu

A diretoria do São Paulo corre nos bastidores para renovar o contrato do atacante Juan. O jogador de 22 anos tem vínculo até o fim do ano e, pode acertar com outro clube a partir de julho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com as informações do UOL, a diretoria do clube paulista já enviou uma proposta e recebeu uma contraproposta. Ou seja, agora busca alinhar as expectativas em breve.