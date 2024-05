Santos sofre com lesões e perde cinco titulares neste início de Série B

A primeira lesão foi de Aderlan. O lateral-direito fraturou o quinto metacarpo da mão direita logo na estreia contra o Paysandu e precisou passar por cirurgia. Contudo, sua ausência não foi tão sentida, já que o jovem JP Chermont tomou conta da posição. Mesmo com o retorno do veterano, o garoto deve seguir entre os titulares.

As lesões têm sido uma dor de cabeça para o Santos neste começo de Série B. Em sete rodadas disputadas, Carille teve o desfalque de cinco jogadores considerados titulares. Assim, o treinador vem precisando colocar à prova todo seu elenco logo no início da competição e não deixar uma oscilação acontecer.

Contudo, o que incomoda Carille são as lesões no setor ofensivo. Considerado titular por Fábio Carille, Julio Furch convive com dores na região do púbis. Ele jogou apenas uma partida na Série B e só voltará a atuar quando tiver 100% recuperado. Até lá, Alfredo Morelos e William Bigode vêm disputando uma vaga no time titular.

Santos sente falta de velocidade no ataque por conta das lesões

Além disso, Carille perdeu duas opções importantes de velocidade para o ataque. Isso porque Pedrinho e Guilherme também estão entregues ao departamento médico e sem prazo de retorno. Essas ausências são mais sentidas, já que o treinador não tem atletas das mesmas características no elenco. Otero e Patati vêm atuando, mas sem substitutos. Carille vem optando também por Patrick e Serginho, mas as mudanças têm deixado o ataque santista menos agressivo e mais lento.

O volante João Schmidt sofreu um entorse no tornozelo direito na vitória sobre o Brusque e esteve fora no duelo contra o América-MG. Ele deve retornar na próxima partida e será uma dor de cabeça a menos para o treinador. Por fim, João Paulo rompeu o tendão de Aquiles contra o Coelho e ficará fora o restante da temporada. Gabriel Brazão deve assumir a meta santista.