Saiba quem assume a vaga de João Paulo no gol do Santos

Sem o arqueiro titular, que ficará fora da equipe nos próximos seis meses, devido a ruptura do tendão da perna direita, a comissão técnica começa a olhar para as opções de elenco.

O jovem Brazão, que chegou recentemente ao clube, aparece como primeira opção de Fábio Carille. Aos 23 anos, o goleiro foi elogiado pelo jogo contra o Coelho e deve ganhar sequência.

O grande problema é o banco de reservas. Com apenas 16 anos, Diógenes é o substituto imediato, o que faz a diretoria correr no mercado para contratar um novo arqueiro. Visto como uma promessa do futuro, Fábio Carille e os dirigentes não pretendem queimar etapas com Diógenes dentro do Santos.

Marcelo Grohe no Santos?

De acordo com as informações do Diário do Peixe, o goleiro Marcelo Grohe é o favorito a desembarcar na Vila Belmiro na janela de transferências do meio do ano. Logo depois de encerrar o seu vinculo com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o arqueiro está livre no mercado.