Presidente do Santos crava construção da nova arena em terreno da Vila Belmiro

“Fizemos hoje uma reunião importantíssima sobre a Arena. Definindo a construção dessa arena na Vila Belmiro com capacidade para 30.700 pessoas. Nós estamos detalhando essa situação, mostraremos ao Conselho Deliberativo. Faremos em breve uma (entrevista) coletiva detalhando todas as vantagens que o Santos está tendo com a essa nova arena”, disse o mandatário, em entrevista ao canal Bandsports.

Na gestão de Andres Rueda, que antecedeu Teixeira na presidência, o clube assinou um memorando de intenções com a construtora. No documento, assegurou que o começo da obra ocorreria no segundo semestre de 2023.

Santos e WTorre a caminho do acerto

Entretanto, embora houvesse o desejo de ambas as partes, em momento algum houve a celebração do contrato. Ao reassumir o comando do clube em janeiro deste ano, Marcelo Teixeira retomou tratativas com a WTorre a fim de alinhar cláusulas do acordo.

De acordo com o atual mandatário, os lados se aproximam do acerto por um contrato definitivo.