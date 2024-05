Petković cita Zagallo e Apolinho ao falar dos 23 anos do gol do tri: ‘Toque de saudade’

Há 23 anos, no dia 27/05/2021, Dejan Petković marcava um gol que entraria para a história. Foi graças ao sérvio, que acertou uma brilhante cobrança de falta no gol de Helton, do Vasco, que o Flamengo conquistou o tricampeonato carioca (1999, 2000 e 2001). Nesta segunda-feira, o ex-jogador celebrou o aniversário deste gol, mas fez questão de homenagear dois grandes nomes que também estiveram envolvidos neste evento: Zagallo e Apolinho.

“Sinto uma mistura de contentamento por ter proporcionado alegria a esses dois grandes homens, mas também tristeza por eles não estarem mais entre nós. Zagallo e Apolinho desempenharam seus papéis na vida terrena com grandeza”, completou.

Zagallo, que morreu no início deste ano, no dia 5 de janeiro, era o técnico do Flamengo naquela final. Por outro lado, Apolinho, que faleceu no último dia 15, estava na transmissão do jogo. Segundos antes da cobrança do sérvio, o radialista falou: “E acaba de chegar São Judas Tadeu”.

