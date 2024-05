Pedro Martins despista ao falar sobre possível retorno de Coutinho ao Vasco

Após participar do Conselho Técnico Extraordinário na CBF, nesta segunda-feira (27), o executivo de futebol do Vasco, Pedro Martins, falou à imprensa sobre Philippe Coutinho. Perguntado sobre o possível retorno do craque, Martins despistou.

Sem citar o nome do jogador, ele revelou que o clube está se organizando para a janela de transferências, que se abre em julho. Dessa forma, as equipes só podem inscrever novos atletas a partir do dia 10 do mês em questão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS: Dorival cita possível acerto de Coutinho com o Vasco e afirma: ‘Está em nosso radar’