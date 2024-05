Paes confronta a Caixa e anima Flamengo por estádio no Gasômetro; entenda

Rio de Janeiro - O prefeito Eduardo Paes participa da campanha Blocos de Rua Unidos Pelo Distanciamento, que lança uma camisa para conscientizar contra aglomeração e ajudar financeiramente trabalhadores devido ao cancelamento do Carnaval 2021. (Fernando Frazão/Agência Brasil) Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A segunda-feira teve avanços para o Flamengo na busca pelo sonho do estádio próprio. Após reunião na parte da manhã, dirigentes rubro-negros voltaram a conversar com membros da Prefeitura do Rio de Janeiro e representantes da Caixa Econômica Federal. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Presente na reunião, em um restaurante na Barra da Tijuca, o prefeito Eduardo Paes fez uma promessa importante ao Flamengo. Segundo o político, afinal, se a Caixa não aceitar negociar o terreno do Gasômetro, a Prefeitura pode desapropriar o local.