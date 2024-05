Marcelo Grohe faz exigência ao Santos; saiba mais

A negociação entre o goleiro Marcelo Grohe e Santos está em curso. Logo depois da lesão de João Paulo, a diretoria do Peixe agiu rápido no mercado e foi atrás do arqueiro que ficou livre após sair do Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Interessado em voltar ao Brasil, Marcelo Grohe abriu conversas com o Peixe e espera acertar a sua transferência nos próximos dias, pois o time paulista tem pressa na negociação. De acordo com as informações divulgadas pelo ge, o jogador pediu ao menos dois anos e meio de contrato. Ou seja, em caso de acerto, ele ficaria até dezembro de 2026.