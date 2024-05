Liga de futebol de Piqué contará com participação de diversos astros da bola

O ex-zagueiro Piqué seguiu no futebol mesmo após a aposentadoria, mas de maneira empreendedora. Um de seus negócios é uma competição de futebol Society chamada “Kings World League” (Liga Mundial dos Reis traduzindo para o português). O ex-jogador espanhol não criou uma competição dentro do padrão. Isso porque buscou inovar e o regulamento do torneio conta com diversas modalidades dentro da mesma partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alguns exemplos são um contra um, dois contra dois, gol a gol. Assim como cartas especiais que as equipes podem usar para obter vantagens. No caso, gol que vale dois, exclusão de um jogador do time adversário, entre outros. Além disso, Piqué convida ex-jogadores famosos para promover a competição.