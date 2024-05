Leila Pereira fala sobre Abel Ferreira, SAF do Vasco e Jonh Textor

Nesta segunda-feira (27), a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, conversou com a imprensa na sede da CBF e abordou diversos temas que agitaram o seu clube nos últimos dias. Inclusive, o polêmico pré-contrato de Abel Ferreira com o Al Sadd, do Qatar. O time do exterior pede mais de R$ 27 milhões pelo não cumprimento do contrato do português.

De acordo com a mandatária do Verdão, o seu técnico está feliz e gostaria que ele ficasse no clube até 2027, em caso de reeleição dela na presidência. Ou seja, a ideia é renegociar o atual vínculo. Assim sendo, a chance de Abel Ferreira permanecer no clube será debatido em breve.