Karol Lima acusa Militão de vazar detalhes íntimos a jornalista

Os problemas entre Karoline Lima e o zagueiro Éder Militão seguem intensos. Após nova ida na Justiça por parte do zagueiro , agora, a jovem faz uma pesada acusação contra o atleta do Real Madrid. No domingo (26,) a história teve um novo capítulo. Afinal, nas redes sociais, Karoline acusou Militão de divulgar detalhes da separação, inclusive com valor da pensão, ao jornalista Léo Dias.

“Eu sei que eu posso criar minha filha com esse valor, porém quando a gente vem falar de padrão de vida, eu sei que não é o justo com a Cecília, porque ele gasta muito mais que R$ 8 mil, inclusive em um lookinho de grife dele”, finalizou.

Sobre o valor, Karol ressaltou que consegue criar a filha com a quantia, no entanto, não acha justo, já que Militão gosta de se vestir bem.

“Essa publicação do Léo Dias deveria ter vindo pelo menos com uma tag dizendo que foi publipost. Em processo nenhum, nem mesmo na Justiça, tinha o valor que minhas funcionárias recebiam. Até o momento, somente quem sabia disso era eu, o próprio pai da minha filha e a contabilidade dele. Como será que vazou? Fica o questionamento”, ironizou Karol.

Retrospectiva da treta Militão x Karol

Militão passou a questionar os motivos de Karol limitar a ida de Cecília, a filha do ex-casal, para acompanhar a final da Champions League. A influenciadora diz que precisa encontrar uma babá de confiança, já o zagueiro não quer uma nova pessoa estranha em sua casa. A situação está na Justiça.

Os novos problemas começaram na última semana. Inicialmente, na última quinta-feira (23), Militão foi a público e questionou a mudança de Karol para o Rio de Janeiro. Afinal, como ela está com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, decidiu mudar para a capital carioca. No entanto, na visão do defensor do Real Madrid, trata-se de “uma loucura amorosa”.

