Jogador do Bayern de Munique recusa proposta do Barcelona

Meia alemão era reforço prioritário para Xavi, e também está no topo da lista de Hansi Flick, apontado como próximo técnico do Barça

O meia Joshua Kimmich recusou uma proposta do Barcelona. De acordo com informações do jornal ‘Sport’, havia contatos avançados entre as partes, mas, no momento, o alemão deu sua negativa devido à diferença entre a oferta apresentada pelos catalães e o que pretendia o jogador do Bayern de Munique, que tem contrato até 2025.

Segundo a mesma fonte, o jogador alemão vai receber cerca de 19,5 milhões de euros brutos por ano, um valor que o Barcelona dificilmente pode pagar. Kimmich era uma prioridade para Xavi e também está no topo da lista de Hansi Flick, cotado para ser o próximo treinador do Barcelona.

Além disso, Flick e Kimmich já trabalharam juntos tanto no Bayern de Munique como na seleção alemã.