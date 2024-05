Flamengo x Olympiacos vão jogar final no Maracanã pelo sub-20

Confronto do dia 24 de agosto vale a taça da Copa Intercontinental na categoria Crédito: Jogada 10

A terceira edição da Copa Intercontinental Sub-20 já dia tem dia e local para acontecer. Em 2024, a disputa de partida única entre Flamengo e Olympiacos acontece no palco da última decisão de Libertadores, o Maracanã, no dia 24 de agosto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nos mesmos moldes que ocorria o Intercontinental antes do Mundial de Clubes da Fifa, os representantes são os campeões continentais vigentes de América do Sul e Europa. Nesse sentido, os vencedores da Libertadores Sub-20, caso do Fla, e da Liga Jovem da UEFA, o clube da Grécia.

Caminhada do sul-americano O confronto, aliás, exibirá duas equipes que conseguiram as conquistas na base pela primeira vez na história. Na caminhada do Flamengo, o time avançou para a semifinal em grupo onde estavam Aucas, Defensor e Sporting Cristal. A saber, diferente da versão entre os profissionais, o torneio ocorre em sede única (neste ano, no Uruguai) e com 12 clubes. Depois disso, o Mengão eliminou o Rosario Central, na semi, e faturou o título frente a outro representante argentino, o Boca Juniors. Equipe, aliás, que era a campeã vigente. Caminhada do europeu Por sua vez, o Olympiacos chegou a Intercontinental Sub-20 jogando torneio que se assemelha, em parte, aos moldes iniciais da Liga dos Campeões da Europa até a temporada atual. Ou seja, oito grupos com quatro equipes cada onde os dois primeiros avançam para as oitavas de final.