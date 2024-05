Flaco López celebra renovação com Palmeiras e ‘desfruta’ de últimos dias de Endrick

Um dos principais destaques do Palmeiras na atual temporada, Flaco López celebrou a renovação de contrato. Artilheiro do Campeonato Paulista, com dez gols, o centroavante argentino atraiu o reconhecimento do clube, que anunciou na semana passada a ampliação do vínculo até dezembro de 2027.

“Muito feliz pelo reconhecimento do clube. Sempre que fiz as coisas bem, o clube me reconheceu bem. Muito feliz por estender meu vínculo aqui no Palmeiras. É só trabalhar, seguir conquistando mais coisas. Esse ano ainda temos muito a conquistar, então fico muito feliz por isso”, festejou o atleta, em entrevista oficial ao clube.

Titular a partir do começo do ano, Flaco passou a formar boa dupla com Endrick. Contudo, a parceria se aproxima do fim. Com a venda para o Real Madrid e a convocação para a Copa América, o camisa 9 fará seu último jogo pelo Verdão nesta quinta-feira. Ele seguirá viagem para a Europa assim que completar 18 anos em julho.