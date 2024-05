Endrick busca reencontrar o caminho do gol em sua despedida do Palmeiras

O atacante Endrick vive seus últimos momentos com a camisa do Palmeiras. Ele fará seu jogo de despedida nesta quinta-feira (30), contra o San Lorenzo, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Contudo, a joia palestrina busca também voltar a encontrar o caminho do gol, antes de se despedir do Verdão.

O garoto não balança redes há três partidas. Curiosamente, seu último gol foi justamente na Libertadores, durante a goleada por 5 a 0 diante do Liverpool-URU, fora de casa. Desde então, ele passou em branco contra o Athletico Paranaense, Independiente Del Valle e Botafogo-SP.