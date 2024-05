Endrick abre a última semana como jogador do Palmeiras

Endrick vai disputar seu último jogo com a camisa do Palmeiras antes de embarcar para defender o Brasil e, na sequência, o Real Madrid Crédito: Jogada 10

A próxima quinta-feira (30) será especial para o atacante Endrick. Diante do San Lorenzo, o atleta faz o seu último jogo como atleta do Palmeiras. Vendido ao Real Madrid, ele irá se apresentar ao novo clube logo depois de disputar a Copa América pela Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira (27), o Alviverde se reapresentou na Academia de Futebol e o clube divulgou a reação do garoto a caminho do gramado. Ao lado de Luis Guilherme, ele apareceu com sorriso no rosto e dançou após cantar uma música.

Inicialmente, a despedida de Endrick será contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Porém, devido a pausa no torneio e mudança no calendário, o destino o colocou para o último jogo dentro do Allianz Parque, pela Libertadores da América. Homenagem para Endrick Apesar de não confirmar oficialmente, o Palmeiras deve homenagear o atacante. Ou seja, a carga emocional para o confronto será altíssima na próxima quinta-feira. Despedida vale muito Além de disputar o seu último pelo Palmeiras, Endrick tenta colocar o Verdão como a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Para isso ocorrer, basta o time de Abel Ferreira vencer o adversário.