Eduardo e Marçal ficam no Rio. Veja mais detalhes sobre as lesões da dupla

Meia e lateral sequer vão a campo no último treino do Botafogo, no Rio de Janeiro, antes de o grupo chegar à Colômbia

A delegação do Botafogo já está na Colômbia após sete horas de voo para Barranquilla, local onde o time alvinegro enfrenta o Junior, nesta terça-feira (28), pela última rodada do Grupo D da Copa Libertadores. O técnico Artur Jorge deixou, assim, dois jogadores no Rio de Janeiro: Eduardo e Marçal, que sequer treinaram com o restante do grupo, no último domingo (26), no Estádio Nilton Santos, em atividade aberta ao público.

Segundo o “Canal do TF”, Marçal tem, então, um problema na panturrilha direita. No mês passado, aliás, o Botafogo informou somente que o jogador tinha uma lesão muscular, precisando de, no mínimo, até quatro semanas para se recuperar. Porém, o lateral está no Departamento Médico há cinco semanas.