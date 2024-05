Diniz está perto de ser o técnico do Fluminense mais longevo no século XXI

Treinador soma, no momento, 755 dias no cargo e está perto de ultrapassar Abel Braga, que teve 782 dias no clube carioca, entre 2011 e 2013

O comandante está em sua segunda passagem pelo Tricolor desde o dia 30 de abril de 2022. De lá para cá, conquistou o Campeonato Carioca, a Libertadores e a Recopa Sul-Americana, os dois últimos inéditos na história do clube. Nesse sentido, poderá igualar a marca de Abel no dia 20 de junho de 2024.

Após renovar contrato até o fim de 2025, Fernando Diniz está perto de alcançar uma marca importante pelo Fluminense. Assim, pode se tornar o treinador mais longevo no cargo no clube no século. Neste momento, o comandante soma 755 dias no cargo e está atrás apenas de Abel Braga, que ficou 782 dias no clube, no período entre 8 de junho de 2011 e 29 de julho de 2013.

No momento, o treinador acumula 72 vitórias, 29 empates e 38 derrotas, totalizando um aproveitamento de 58,8%. Além disso, se contar as duas passagens, ele tem 182 jogos, com 90 vitórias, 40 empates e 52 derrotas. Ao longo da centenária história do Tricolor, Zezé Moreira, com 482 partidas no total, é o líder isolado. A informação é baseada nos números do portal de estatísticas “fluzao.info”.

Em seguida, vem o próprio Abel Braga, que possui 352 jogos como treinador do Tricolor, enquanto Ondino Vieira teve 302. Além disso, Renato Gaúcho completa o top 4 com 202 partidas. Ou seja, Diniz está próximo de desbancar o atual técnico do Grêmio, ainda nesta temporada.

Olho na agenda

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), para medir forças com o Alianza Lima-PER, no Maracanã, pela Libertadores. Já classificado, o time carioca tenta aumentar a sequência invicta no torneio, que atualmente é de 13 jogos.