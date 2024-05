Diego Ribas fala sobre polêmica de Gabigol no Flamengo: ‘Erros reconhecidos’

Além do ex-jogador, Filipe Luís também comenta sobre a situação do atleta, que perdeu o número 10 após aparecer com a camisa do Corinthians Crédito: Jogada 10

Presente no “Futebol Solidário”, evento em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, Diego Ribas comentou sobre a polêmica envolvendo Gabigol, do Flamengo. O atacante perdeu o número dez após aparecer em foto vazada com uma camisa do Corinthians. Assim, o ex-jogador disse que os erros foram reconhecidos e deu um conselho ao amigo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Ele cometeu alguns erros que foram reconhecidos, e quando os erros são reconhecidos basta agora as atitudes irem na mesma direção desse reconhecimento para que ele recupere o melhor nível dele, que é o mais importante. Eu fico na torcida para que isso aconteça porque é bom para ele, para o Flamengo, para o futebol brasileiro. Fica aqui então todo o meu respeito e a torcida para que ele volte a fazer muitos gols”, disse Diego Ribas.

Quem também analisou o momento do atacante rubro-negro foi Filipe Luís, que atualmente comanda a equipe sub-17 do clube carioca. De acordo com o ex-lateral, o foco de Gabigol deve ser trabalhar em silêncio para dar a volta por cima e recuperar o bom futebol com a camisa rubro-negra. “Obviamente que ele comete erros, como todos. Errou e reconheceu o erro, que foi o mais importante. Era a única forma de que as pessoas entendessem. A partir daí eu concordo com o que o Tite fala: é trabalho e silêncio, quanto menos falar, melhor. E quanto mais gols fizer, melhor também. Depende dele agora recuperar. O que ele fez é eterno, ninguém apaga, mas a forma com que essa comunhão dele com a torcida possa se desenvolver vai depender do comportamento dele. Não tenho dúvida de que ele vai se esforçar para recuperar esse carinho”, disse. Julgamento já tem data O Flamengo anunciou, recentemente, pelas redes sociais que irá tirar a camisa 10 de Gabigol após polêmica envolvendo o jogador. A punição irá valer nos campeonatos que permitirem a alteração da numeração. A direção do clube também anunciou que o atleta será multado, mas não deu detalhes sobre o valor da multa. Ele ficou no banco de reservas na vitória sobre o Amazonas pela Copa do Brasil, já com a camisa 99.