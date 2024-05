Daniel Alves toma decisão polêmica com liberdade provisória

O ex-jogador Daniel Alves tomou uma incrível decisão enquanto está em liberdade provisória. O jogador foi condenado a quatro anos e meio de prisão pelo crime de estrupo e pagou R$ 5,6 milhões para ficar livre.

Afinal, Daniel Alves está desgastado com a mídia constantemente vigiando seus passos em Barcelona, cidade que mora há alguns anos. Agora, no entanto, ele decidiu mudar para Tenerife, uma ilha isolada do país.