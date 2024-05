Cruzeiro perde dois jogadores para as próximas partidas

O Cruzeiro tem dois desfalques confirmados para as próximas partidas. Isso porque Juan Dinenno vai passar por cirurgia no púbis e Arthur Gomes foi diagnosticado com edema muscular na coxa esquerda. Assim, eles não estarão aptos a enfrentar o Universidad Católica, na próxima quinta-feira (30), às 21h (de Brasília), pela Copa Sul-Americana, no Mineirão.

Dinenno não atua desde abril, quando entrou em campo pela última vez contra o Alianza, da Colômbia, também pela competição continental. O atacante teve desgaste muscular e fratura no nariz. Na época, o Cruzeiro informou que o jogador não precisaria passar por cirurgia. O cenário, no entanto, mudou.

Segundo comunicado da Raposa, o atleta “apresentou evolução no tratamento do edema sofrido na partida contra o Alianza-COL, no Mineirão, mas, durante o retorno às atividades em campo, relatou queixas na região do púbis, o que motivou o clube a esta abordagem.”