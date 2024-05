Coritiba domina, vence o Operário e fica perto do G4 da Série B

Coxa faz 3 a 0 em clássico com menos de meia hora e fica a um ponto do grupo de acesso. Morelli e Matheus Frizzo marcam para o Coritiba em casa

O Coxa não tomou conhecimento do Fantasma no clássico paranaense. Nesta segunda-feira, o Coritiba recebeu o Operário pela Série B e venceu o rival estadual por 3 a 0 no Couto Pereira. Em grande atuação do Alviverde, Morelli e Matheus Frizzo (duas vezes) fizeram os gols.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dessa forma, com o resultado, o Coritiba chegou aos 11 pontos e agora está na sexta colocação, a apenas um ponto do G4. O Operário, porém, segue com nove pontos, na 11ª posição do torneio nacional.