Com venda do Cruzeiro, saiba fortuna e quais empresas Ronaldo Fenômeno ainda tem

Ronaldo Fenômeno não é mais dono do Cruzeiro, mas tem grande fortuna e várias empresas para cuidar

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno vendeu suas ações na SAF do Cruzeiro para o empresário Pedro Lourenço, dono dos Supermercados BH. Sem o time celeste, no entanto, Ronaldo ainda permaneceu com algumas empresas e uma fortuna que não dá para colocar defeitos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Afinal, Ronaldo Fenômeno é um dos grandes jogadores da história do futebol mundial. E isso lhe rendeu frutos. Ele, aliás, sabe gerir sua fortuna. Estima-se que o jogador tem R$ 1 bilhão como empresário.