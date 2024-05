Com dois jogos no Maracanã, veja programação semanal do Fluminense

Após uma semana com apenas um compromisso, o Fluminense se prepara para duas partidas em sequência na temporada. Afinal, enfrenta o Alianza Lima e o Juventude, ambos no Maracanã, com os jogos acontecendo na quarta (29) e sábado (1º), respectivamente.

Dessa forma, após o treino desta segunda (27), no CT Carlos Castilho, o Tricolor divulgou a programação do departamento de futebol do clube. A equipe volta a treinar na terça (28), em atividade que encerra a preparação para o duelo diante do Alianza Lima, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores, a acontecer na quarta.

