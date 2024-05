Colômbia libera Arias, do Fluminense, para enfrentar o Alianza Lima na quarta

Em grande fase, Jhon Arias está na pré-lista da Colômbia para a disputa da Copa América e desfalcará o Fluminense por, no mínimo, um mês. No entanto, os colombianos liberaram o jogador para atuar diante do Alianza Lima-PER na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela Libertadores.

Da lista, todos os jogadores terão que se apresentar aos Los Cafeteros nesta segunda-feira (27), inclusive aqueles que atuam no futebol brasileiro. Por outro lado, o atleta tricolor conseguiu o adiamento em virtude do torneio continental, mesmo a equipe de Fernando Diniz já garantida nas oitavas de finais.