CBF decide usar datas-Fifa e inversão de mandos para recuperar jogos atrasados do Brasileirão

O torneio, que foi interrompido por duas rodadas por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, será retomado no próximo final de semana Crédito: Jogada 10

Após reunião com os clubes nesta segunda-feira (27), a CBF decidiu que vai usar datas-Fifa e inversão de mando de campo para recuperar os jogos do Brasileirão que foram adiados por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Dessa forma, a competição não terá mais adiamentos. Ou seja, o torneio terminará no dia 8 de dezembro (data prevista inicialmente). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Júlio Casares, presidente do São Paulo, foi o primeiro presidente a deixar a reunião. Aos jornalistas, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, ele explicou o combinado. Além disso, descartou a possibilidade da competição não ter rebaixados neste ano.