Calleri é dúvida no São Paulo para decisão contra o Talleres

Para o jogo dentro de casa, o técnico Luis Zubeldía ainda espera contar com Calleri. O atacante está fora de combate por conta de uma lesão na panturrilha e trabalha diariamente para voltar ao time. Neste primeiro momento, a sua volta ao time ainda não é garantida. A decisão será tomada nsta terça-feira logo depois do último treino.

Na próxima quarta-feira (29), o São Paulo encara o Talleres, em jogo válido pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Com 10 pontos, o Tricolor está na vice-liderança da chave B e precisa da vitória para avançar ao mata-mata com a possibilidade de decidir no MorumBIS.

André Silva

Se Calleri não atuar, André Silva será a aposta de Zubeldía para balançar a rede. Luciano, querido pelo treinador, está confirmado no time principal.

Grupo do São Paulo

Com 10 pontos, o Tricolor é o vice-líder. Para avançar como líder da chave B, a equipe precisa vencer o Talleres por qualquer placar. Enquanto isso, o time argentino está na ponta da classificação com 13 pontos e sonha até mesmo com a liderança geral. Porém, ele precisa de uma combinação de resultados.

No primeiro encontro entre os times, o Talleres levou a melhor. Vitória por 2 a 1 na Argentina. Na ocasião, Thiago Carpini era o técnico. Logo depois, o comandante perdeu o emprego com a sequência do trabalho.