Brasil chega a 19 técnicos portugueses em seis anos

Álvaro Pacheco desembarcou no Vasco para aumentar um número que já era expressivo. Um levantamento do “Bolavip Brasil” descobriu, então, que, com ele, serão 19 técnicos portugueses na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro nos últimos seis anos. O número torna o Brasil o segundo maior importador de treinadores do país no mundo, atrás apenas da Arábia Saudita.

Metodologia

O estudo considerou todos os treinadores portugueses, incluindo auxiliares que substituíram técnicos por uma partida ou mais e também interinos, da primeira divisão de 14 países: Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália, França, Holanda, Turquia, Grécia, Ucrânia, Brasil, Argentina, Arábia Saudita, Japão e Coreia do Sul. O recorte de tempo foi desde a temporada 2019 até a atual. Alemanha, Holanda e Japão não tiveram treinadores portugueses no período.

A Arábia Saudita é o maior importador de treinadores portugueses no mundo, com 24 treinadores diferentes atuando na primeira divisão local desde 2019. Na atual temporada, Jorge Jesus garantiu antecipadamente o título saudita com o Al Hilal.