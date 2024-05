Bochum vence Dusseldorf nos pênaltis e fica na Bundesliga

Vitória por 3 a 0 força prorrogação no playoff do rebaixamento, e triunfo por 6 a 5 nas penalidades mantém equipe na elite do futebol alemão

O Bochum vai disputar a Bundesliga na temporada 2024/25. Com a vitória fora de casa por 3 a 0 sobre o Fortuna Dusseldorf, nesta segunda-feira (27), no tempo regulamentar, o clube passou pelo playoff do rebaixamento após vitória por 6 a 5 nos pênaltis e assegurou a vaga na elite do futebol da Alemanha. Pela primeira vez na história da repescagem do futebol alemão, uma equipe reverteu o placar após perder o primeiro jogo por 3 a 0.

Durante os 90 minutos, Philipp Hofman foi o grande destaque da partida, com dois gols marcados, um em cada tempo. Além disso, Kevin Stoger, de pênalti, ampliou a vantagem na reta final da partida no Merkur Spiel-Arena, em Dusseldorf.

O Bochum só precisou disputar os playoffs por conta do saldo de gols. Tanto o Bochum quanto o Union Berlin terminaram a temporada da Bundesliga com 33 pontos. Porém, a equipe da capital terminou com saldo de – 25, enquanto o Bochum ficou com – 32.