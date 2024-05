Após polêmica, Gabigol retorna ao Maraca com a camisa 10 do Flamengo

Após ser flagrado usando uma camisa do Corinthians dentro de casa, Gabigol perdeu o direito de usar a camisa 10 do Flamengo. O atacante, desse modo, agora é dono da “99” no clube. A estreia do novo número aconteceu no jogo diante do Amazonas, na Arena Amazônia, pela Copa do Brasil.

No entanto, Gabigol precisa permanecer como camisa 10 do Flamengo na partida diante do Millonarios. Afinal, não é permitido trocar de número durante os jogos da Libertadores. No regulamento da Conmebol, há um artigo que proíbe mudança de numeração no decorrer da competição.