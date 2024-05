Após classificação, CEO do Fortaleza pede apoio da torcida no Castelão

Após vencer Sport na Arena Pernambuco e avançar na Copa do Nordeste, os jogadores tricolores têm sequência de jogos como mandante

No último domingo (26/05), o Fortaleza goleou o Sport por 4 a 1 na Arena Pernambuco e se classificou para final da Copa do Nordeste. A vitória foi muito bem vista por Marcelo Paz, CEO da SAF. O dirigente tricolor relembrou os últimos resultados e pediu apoio da torcida nos próximos jogos no Castelão.

“Fizemos três jogos seguidos fora de casa, em estádios dificílimos. Aliás, foram aproximadamente 107 mil torcedores contra nós. E faço um desafio para nossa torcida, agora que teremos três decisões dentro de casa: Temos que superar essa marca. No somatório desses três jogos, temos de ter público de mais de 120 mil. Para mostrarmos que somos a torcida mais apaixonada da América do Sul”, declarou Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.