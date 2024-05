Vitória da Atalanta garante Benfica na fase de grupos da Champions

Resultado da equipe de Bergamo diante do Torino abriu vaga direta para os portugueses na maior competição do futebol europeu

Sendo assim, a vaga de vencedor da Liga Europa que a equipe italiana usaria caso ficasse fora dos quatro primeiros vai para o clube com melhor ranking nas pré-eliminatórias. Neste caso, o Benfica.

O Benfica garantiu presença na fase de liga da nova Liga dos Campeões de 2024/25 e um lucro estimado em cerca de 40 milhões de euros. Isso porque, neste domingo (26), a Atalanta não desapontou os benfiquistas e venceu o Torino por 3 a 0, em Bergamo, Itália, na última rodada da Serie A. Dessa forma, assegurou pelo menos a 4ª colocação no campeonato italiano. O time ainda pode subir para o 3º lugar, atualmente ocupado pela Juventus.

A derrota do Bolonha em Gênova (0-2), na última sexta-feira (24), abriu caminho para que uma vitória da Atalanta nos dois jogos restantes da temporada – enfrentará ainda a Fiorentina no próximo domingo, e, em caso de vitória, alcançará o pódio, ultrapassando a Juventus – fosse suficiente para garantir um lugar no top 4.

Desse modo, o Benfica entrará diretamente na Champions. Entretanto, quem lamenta o resultado da Atalanta é a Roma. A equipe se classificaria para o torneio milionário caso La Dea ficasse fora dos quatro primeiros do campeonato. Também o Slavia Praga, da República Tcheca, e o Salzburgo, da Áustria, se beneficiaram com a vitória da Atalanta, pois disputarão a 3ª pré-eliminatória da Champions, em vez de entrarem na 2ª.

Vitória Italiana coloca o Benfica no Pote 2

A partir de 2024/25, a Liga dos Campeões mudará de formato, passando a ser disputada em uma única liga, com 36 equipes. As oito primeiras garantem lugar nas oitavas de final e outras 16 disputarão um ‘play-off’ para ver quem se junta a elas. Isso, aliás, já acontece na Liga Europa e na Liga Conferência, por exemplo.