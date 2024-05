Vasco faz sondagem por Thiago Alcântara, de saída do Liverpool

Contato partiu do presidente do Cruz-Maltino, Pedrinho, que admira o futebol do meia. Mazinho, seu pai, é quem cuida da carreira de Thiago Crédito: Jogada 10

O Vasco permanece com movimentos ousados no mercado mesmo antes da abertura da janela de transferências, que vai ocorrer apenas no início de julho. Além das tratativas avançadas para fechar com Philippe Coutinho, o clube já mira outro grande nome. Isso porque, o Cruz-Maltino fez uma consulta pelo jogador que está de saída do Liverpool. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa e confirmada pelo Jogada10. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Aliás, o presidente do Gigante da Colina, Pedrinho, também é o responsável por conduzir estes contatos iniciais com o pai de Thiago, assim como na situação de Coutinho. Por sinal, um velho conhecido da torcida vascaína, Mazinho, lateral-esquerdo que foi revelado pelo clube. A investida ocorreu, pois o mandatário é um grande admirador.

O meio-campista tem contrato com o Liverpool até o final da temporada e não chegou a um acordo para renovação. A contratação pela parte do Vasco é considerada difícil pelo alto salário para os padrões brasileiros. Além de ainda ter mercado no Velho Continente e propriamente no mundo árabe. Um ponto que causa preocupação é o fato da pouca frequência em campo pelos Reds na última temporada. Devido a diversas lesões, ele atuou apenas uma vez, em duelo com o Arsenal, pela Premier League. Em sua passagem pela equipe inglesa, ele atuou em 98 jogos, anotou três gols e deu seis assistências, em quatro temporadas. Raio X de Thiago Alcântara, alvo do Vasco Filho do tetracampeão Mazinho, Thiago Alcântara optou por defender a seleção da Espanha e fez carreira consistente no Barcelona, onde se profissionalizou em 2008 e jogou até 2o13, ganhando vários títulos, incluindo dois espanhóis, a Liga dos Campeões 2010/11 e o Mundial de Clubes de 2011.