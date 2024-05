Ronaldinho Gaúcho faz gols e agradece pelo apoio a conterrâneos

De todas as personalidades que estiveram no Maracanã para o Jogo Solidário neste domingo (26/5), a que chama mais atenção é Ronaldinho Gaúcho. Afinal, além de craque histórico do futebol brasileiro – que conta com aclamação mundial – ele nasceu no Rio Grande do Sul e carrega sua origem no nome profissional. Nascido em Porto Alegre em 21/3/1980, Ronaldo de Assis Moreira começou a carreira no Grêmio.

“É muito triste. É a cidade onde eu nasci, onde conheço tudo, ver tudo embaixo d’água, ver tudo do jeito que está é muito triste, então a gente está fazendo o máximo que pode para ajudar”, disse Ronaldinho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Família e amigos de Ronaldinho vivem em Porto Alegre

O ex-jogador lembrou que sua família e seus melhores amigos ainda vivem em Porto Alegre, capital gaúcha que ficou debaixo d’água, assim como dezenas de municípios do estado.