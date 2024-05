Rodrigo Caetano destaca importância do Futebol Solidário

O diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, chegou ao Maracanã para o Futebol Solidário com um misto de responsabilidade e gratidão. Afinal, nascido em Santo Antônio da Patrulha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, o dirigente de 54 anos destacou a importância do evento para o apoio aos seus conterrâneos.

“Hoje eu sou espectador , vim dar apoio como bom gaúcho que sou a este evento em prol das vítimas do meu estado. A gente só tem que agradecer a todo mundo que está envolvido nisso”, declarou, assumindo também o seu papel na iniciativa.

Rodrigo Caetano também respondeu sobre a preparação da Seleção Brasileira para a Copa América. O Brasil vai fazer dois amistosos antes do início da competição. Assim, o primeiro será no dia 8 de junho contra o México no Kyle Field, em College Station, no Texas, Já o segundo amistoso será contra os Estados Unidos, no dia 12 de junho, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.