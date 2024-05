Presidente se reúne com Centro de Informação do Atlético e monitora reforços

Sergio Coelho esteve no treinamento do time na manhã deste domingo (26) e conversou também com o diretor de futebol Victor Bagy Crédito: Jogada 10

O Atlético-MG realizou mais um treino na manhã deste domingo (26), com foco na última partida da fase de grupos da Libertadores, que ocorrerá na terça-feira (26) contra o Caracas, na Arena MRV. Primordialmente os jogadores participaram de uma atividade liderada por Gabriel Milito. Fora do campo, afinal, estavam presentes o presidente Sérgio Coelho e o diretor Victor Bagy. A visita matinal foi de rotina e desse modo, Sérgio Coelho aproveitou a ocasião para realizar duas reuniões na Cidade do Galo. A primeira, com o diretor de futebol, Victor Bagy, e outra, por fim, com o Centro de Informação do Galo (Ciga), que se encarrega, entre outras tarefas, de monitorar atletas em potencial no mercado para o Atlético.