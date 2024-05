Ludmilla abre placar no Futebol Solidário pelo Rio Grande do Sul

Personalidades de diversos segmentos estão no Maracanã para o Futebol Solidário – jogo em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. São famosos com origem em diferentes estados do Brasil, todos voltados para o auxílio aos gaúchos.

A cantora Ludmilla largou o microfone e assumiu o gramado como palco para sua ‘nova modalidade’: o futebol. Assim, pouco antes do jogo, com bom humor, já com o uniforme por baixo de um casaco, ela disse que ficaria avançada em campo. “Atacante, né, é o meu lugar seu atacante”.

E deu certo. Ela fez o primeiro gol da partida.