Jandrei será titular do São Paulo na ausência de Rafael

Boa atuação na vitória sobre o Águia de Marabá faz com que goleiro ganhe confiança do técnico Luis Zubeldia para mantê-lo na equipe

Jandrei será o goleiro titular do São Paulo a partir do jogo contra o Internacional, no dia 13, pela oitava rodada do Brasileirão, no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma. Rafael, convocado para a seleção brasileira que disputará a Copa América, se apresentará ao técnico Dorival Júnior no dia 3 de junho.

Até essa data, Rafael ainda jogará duas partidas pelo Tricolor: contra o Talleres, no dia 29, no Morumbi, pela sexta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, e contra o Cruzeiro, no dia 2 de junho, também no Morumbi, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.