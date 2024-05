Italiano: Campeã Inter empata; Empoli e Udinese escapam do rebaixamento

Inter se despede com o 2 a 2 diante do Verona. Udinese vence e rebaixa Frosinone. Empoli se salva com gol nos acréscimos

Na tarde desde domingo (26/5) rolaram os últimos jogos da temporada 2022/23 do Campeonato Italiano. A campeã antecipada Inter de Milão entrou em campo com vários reservas e ficou no 2 a 2 com o Verona. Mas o que interessava era a definição do último rebaixado. Udinese, Frosinone ou Empoli. A Udinese, fora de casa fez 1 a 0 no Frosinone (gol de Lorenzo Lucca). Dessa forma, escapou, chegando aos 38 pontos. Mas o Frosinone, parado nos 35 pontos, tinha de torcer por um topeço do Empoli, que entrou na rodada com 33 pontos. O Empoli apenas empatava em 1 a1. Até que, aos 49 do segundo tempo, Niang fez o gol que garantiu a vitória e a manutenção na elite.

Com o término da competição a definição dos times italiano para as competições europeias está fechada. Dessa forma, para a Champions vão Inter de Milão (campeã), Milan , Juventus, Atalanta e Bologna. Na Liga Europa, Roma e Lazio. Já a Fiorentina vai para a Conference. Mas em relação aos rebaixados, além de Frosinone, caíram Sassuolo e Salernitana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Udinese e Empoli se salvam, Frosinone cai no Italiano

O Frosinone precisava apenas empatar em casa com a Udinese para escapar do rebaixamento. Mas fez um jogo errático e viu a Udinese, que só não cairia sem depender de tropeço do Empoli se vencesse, chegar ao gol com Lorenzo Lucca, aos 31 da etapa final. Conseguindo sustentar o resultado até o fim. Com isso, Festa da Udinese. E a atenção da torcida do Frosinone passou a ser o jogo do Empoli.